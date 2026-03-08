Sinner sfida Shapovalov a Indian Wells, orario precedenti e dove vedere la partita

Jannik Sinner affronta Denis Shapovalov a Indian Wells nel terzo turno del Masters 1000. L’azzurro torna in campo dopo il netto successo all’esordio contro Svrcina e cerca il pass per gli ottavi nel torneo californiano.

Jannik Sinner torna sul cemento di Indian Wells per il terzo turno del Masters 1000. Domenica 8 marzo il tennista italiano affronta il canadese Denis Shapovalov in una sfida che mette in palio l’accesso agli ottavi del torneo californiano.

L’altoatesino arriva all’appuntamento dopo un debutto senza difficoltà. Nel secondo turno ha superato il ceco Dalibor Svrcina con un netto 6-1, 6-1, chiudendo la partita in due set e mostrando subito un buon ritmo. Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario in fiducia come Denis Shapovalov, numero 39 del ranking mondiale, che nei primi turni ha eliminato Stefanos Tsitsipas e Tomas Martin Etcheverry.

Il match è inserito nel programma della giornata sul campo principale del torneo. Sarà il terzo incontro in calendario dopo l’apertura con il singolare femminile tra Sabalenka e Cristian e il derby statunitense tra Shelton e Tien. L’ingresso in campo dell’azzurro è previsto non prima delle 23 italiane.

Quello in California rappresenta il terzo confronto diretto tra i due giocatori. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità, con una vittoria per parte. Il canadese si impose nel primo turno degli Australian Open 2021, mentre Sinner ha pareggiato i conti agli US Open più recenti, dove vinse al terzo turno in quattro set.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti del torneo di Indian Wells. Gli appassionati potranno seguire l’incontro anche in streaming attraverso Sky Go e la piattaforma NOW.