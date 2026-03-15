Paralimpiadi Milano Cortina 2026, oggi la cerimonia di chiusura a Cortina orario e dove vederla

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si chiudono oggi con la cerimonia finale a Cortina. L’evento segna la fine dei Giochi invernali paralimpici dopo giorni di gare e spettacolo, con il passaggio di testimone alla Francia che ospiterà l’edizione 2030.

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 arrivano all’ultimo atto. Domenica 15 marzo i Giochi invernali si concludono con la cerimonia di chiusura in programma a Cortina d’Ampezzo, momento che sancisce la fine ufficiale della manifestazione dopo giorni di gare e partecipazione internazionale.

L’evento si svolge al Cortina Curling Olympic Stadium, impianto che durante i Giochi ha ospitato le competizioni di wheelchair curling. Qui, nella serata conclusiva, si ritrovano atleti, delegazioni e pubblico per celebrare la fine dell’edizione italiana.

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La cerimonia prende il via alle 20:30. Nel programma sono previsti i rituali tradizionali dei Giochi paralimpici, tra cui lo spegnimento dei bracieri accesi a Milano e Cortina e l’ammainabandiera con il simbolo degli Agitos.

Durante la serata è previsto anche il passaggio simbolico verso la prossima edizione. Il testimone dei Giochi paralimpici invernali passa alla Francia, che organizzerà l’evento del 2030 con gare distribuite nelle località delle Alpi francesi.

La cerimonia è trasmessa in diretta televisiva sui canali Rai. L’evento può essere seguito anche online attraverso la piattaforma di streaming RaiPlay, permettendo al pubblico di assistere alla chiusura dei Giochi da tutta Italia.