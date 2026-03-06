Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 iniziano il 6 marzo con la cerimonia di apertura all’Arena di Verona. Lo spettacolo inaugura i Giochi che fino al 15 marzo vedranno in gara centinaia di atleti paralimpici nelle discipline invernali.

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 prendono ufficialmente il via venerdì 6 marzo con la cerimonia inaugurale ospitata all’Arena di Verona. Il celebre anfiteatro romano, riconosciuto patrimonio Unesco, accoglie il grande spettacolo che segna l’inizio dei Giochi paralimpici invernali, in programma fino al 15 marzo.

L’evento comincerà alle 20 e riunirà atleti, delegazioni e pubblico per la prima celebrazione ufficiale della manifestazione. Dopo il successo delle Olimpiadi invernali, l’Italia torna al centro della scena sportiva internazionale con le competizioni dedicate agli atleti paralimpici provenienti da tutto il mondo.

La serata prevede esibizioni musicali e momenti di spettacolo con la partecipazione di artisti italiani e internazionali. Tra i nomi annunciati figurano Stewart Copeland, il trio elettronico Meduza, Miky Bionic, Dardust e Mimì Caruso, protagonisti di un programma pensato per accompagnare l’ingresso delle delegazioni e l’accensione simbolica dei Giochi.

Il pubblico potrà seguire la cerimonia di apertura in diretta televisiva sui canali Rai. La trasmissione sarà disponibile anche online in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay.