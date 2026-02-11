Milano cortina 2026, programma gare di oggi e dove vedere gli azzurri

A Milano Cortina 2026 quinta giornata di gare: sci alpino con Paris e Franzoni, biathlon femminile, curling e hockey. Tutti gli orari delle sfide con gli azzurri e le indicazioni per seguire le competizioni in tv e streaming.

Quinta giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026. L’Italia torna sulle piste e sul ghiaccio dopo le medaglie arrivate dallo short track e dal curling. Il SuperG maschile è tra gli appuntamenti più attesi, con Paris, Franzoni, Casse e Innerhofer al via.

Si parte alle 9.10 con la combinata nordica: trial round dell’inseguimento individuale maschile con Costa, Kostner e Pittin, seguita alle 10 dal salto dal trampolino piccolo. Alla stessa ora lo skeleton femminile disputa le prove cronometrate 5 e 6 con Fumagalli e Margaglio. Dalle 10.30 spazio allo snowboard halfpipe femminile per le qualificazioni, mentre alle 11 iniziano le qualificazioni 2 dei moguls femminili di sci freestyle con Passaretta.

Alle 11.30 riflettori sul SuperG maschile di sci alpino. Subito dopo, alle 12.30, prove cronometrate 5 e 6 dello skeleton maschile con Bagnis e Gaspari. Alle 13.45 si chiude la combinata nordica con i 10 km dell’inseguimento. Alle 14.15 doppio impegno: individuale femminile di biathlon con Carrara, Passler, Vittozzi e Wierer e prima finale dei moguls.

Il pomeriggio prosegue alle 16.40 con l’hockey maschile tra Slovacchia e Finlandia. Dalle 17 iniziano le manche dello slittino: doppio femminile con Voetter e Oberhofer, poi doppio maschile con Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier. Alle 18.30 i 1000 metri maschili di speed skating con Betti.

In serata alle 19.05 il torneo maschile di curling propone Italia-Svezia insieme ad altre sfide del girone. Dalle 19.30 halfpipe maschile di snowboard e free dance di pattinaggio di figura con Guignard e Fabbri. Alle 21.10 chiude la giornata l’hockey maschile con Italia-Svezia.

Le gare sono trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Disponibile anche la visione in abbonamento su Eurosport e sulle principali piattaforme che offrono i canali dedicati ai Giochi olimpici.