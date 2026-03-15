Oscar 2026 su Rai 1 con Alberto Matano, diretta e ospiti della notte degli Academy Awards

Alberto Matano conduce su Rai 1 la diretta degli Oscar 2026, in onda domenica 15 marzo dalle 23.30. In studio ospiti del cinema e del giornalismo per commentare premi, red carpet e i momenti chiave della serata da Los Angeles.

La notte degli Oscar 2026 arriva anche su Rai 1 con una lunga diretta dedicata alla cerimonia degli Academy Awards. L’appuntamento è per domenica 15 marzo alle 23.30 con lo speciale “Oscars – La notte in diretta”, guidato da Alberto Matano.

Il conduttore accompagnerà il pubblico per tutta la serata commentando l’assegnazione delle statuette insieme a un gruppo di ospiti provenienti dal mondo del cinema e dell’informazione. In studio ci saranno la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice Melissa Greta Marchetto e la critica cinematografica Paola Jacobbi.

Leggi anche: Oscar 2026 in tv su Rai 1, diretta della notte degli Academy Awards e film candidati

Tra gli ospiti anche il docente e critico Stefano Della Casa e il giornalista Federico Pontiggia. Con Matano analizzeranno i film candidati, i risultati delle votazioni e i passaggi più discussi della cerimonia, che quest’anno torna a essere condotta dal comico e presentatore Conan O’Brien.

Dagli Stati Uniti arriveranno aggiornamenti in tempo reale. Dal Dolby Theatre di Los Angeles l’inviato Mattia Carzaniga racconterà l’atmosfera della serata, con collegamenti dal red carpet, interviste ai protagonisti e immagini dell’arrivo delle star.

La trasmissione offrirà anche la possibilità di seguire la cerimonia nella versione originale. Gli spettatori potranno infatti scegliere la modalità in lingua inglese e assistere all’evento senza la traduzione simultanea.