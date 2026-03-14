Oscar 2026 in tv su Rai 1, diretta della notte degli Academy Awards e film candidati

Gli Oscar 2026 tornano su Rai 1 nella notte tra il 15 e il 16 marzo perché la rete ha deciso di rilanciare la diretta della cerimonia. Dallo studio di Roma Alberto Matano guiderà uno speciale con ospiti e collegamenti dal red carpet di Hollywood.

La notte degli Oscar 2026 torna in chiaro su Rai 1. La cerimonia degli Academy Awards è in programma tra domenica 15 e lunedì 16 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, uno dei luoghi simbolo del cinema mondiale. Per il terzo anno consecutivo la rete ammiraglia trasmette l’evento con uno speciale dedicato al pubblico italiano.

Il racconto televisivo partirà alle 23.30 con il collegamento dal red carpet di Hollywood. L’inviato Mattia Carzaniga seguirà l’arrivo delle star davanti al Dolby Theatre, mentre dagli studi Rai di via Teulada a Roma il programma “Oscars – La notte in diretta” sarà guidato da Alberto Matano.

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Nel corso della lunga diretta si alterneranno commenti, ospiti e analisi sui film in gara. In studio interverranno giornalisti, attori, registi e critici pronti a commentare premi e nomination mentre la cerimonia procede negli Stati Uniti.

La trasmissione sarà disponibile anche su RaiPlay, dove gli spettatori potranno seguire la serata in streaming. Sulla piattaforma sarà inoltre possibile disattivare la traduzione simultanea e ascoltare la premiazione in lingua originale.

Molti dei film candidati agli Oscar di quest’anno sono già disponibili online o nelle sale. Il titolo con il maggior numero di candidature è “I peccatori”, diretto da Ryan Coogler, visibile su NOW e a noleggio sulle principali piattaforme digitali.

Tra i concorrenti più forti compare anche “Una battaglia dopo l’altra”, considerato uno dei favoriti nella corsa al miglior film e disponibile su HBO Max. La nuova versione di “Frankenstein” firmata da Guillermo del Toro è invece presente nel catalogo Netflix.

Nella lista dei titoli candidati figurano anche “Train Dreams” e “KPop Demon Hunter”, entrambi distribuiti sulla stessa piattaforma di streaming. Alcuni film restano inoltre programmati nelle sale cinematografiche.

Le candidature sono state annunciate il 22 gennaio e hanno segnato un record. “I peccatori” ha ottenuto sedici nomination, superando il primato storico detenuto da “Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re”.

L’edizione 2026 introduce anche una novità tra i riconoscimenti: il premio per il miglior casting. La categoria è stata creata per valorizzare il lavoro dei direttori di casting, figure centrali nella scelta degli interpreti dei film in gara.