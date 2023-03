L'Academy in diretta: una notte da Oscar su Twitch

Tra commenti live e pronostici, ecco i canali italiani da seguire nella Notte degli Oscar

L’evento più atteso del mese di marzo è sempre più vicino: manca ormai pochissimo alla Notte degli Oscar 2023, che si terrà tra il 12 e il 13 marzo, al famoso Dolby Theatre, e che vedrà protagonisti i grandi volti del cinema internazionale, da Cate Blanchett a Tom Cruise.

Dalla cerimonia di annuncio delle candidature, che hanno confermato la presenza in gara di alcuni dei film più belli usciti negli ultimi 12 mesi, i discorsi a tema cinema si sono fatti più frequenti anche online, e sono diversi gli streamer che hanno preso parte alla conversazione, discutendone con le proprie community suTwitch, servizio che ospita giornalmente più di 31 milioni di visitatori medi, a fronte di8 milioni di creator attivi ogni mese.

La community di cinefili di Twitch si prepara proprio in questi giorni a seguire in diretta la cerimonia di premiazione degli Academy Awards, come ogni anno, commentando live l’evento come nei migliori talk show, uno dei format che nell’ultimo periodo hanno visto la crescita maggiore sul servizio.



Per chi volesse infatti seguire gli Oscar in compagnia su Twitch, questi sono i canali italiani a cui fare riferimento nella notte tra il 12 e il 13 marzo:

GabrielleCroix – 11.7k follower

Gabriella, in arte GabrielleCroix, è una critica cinematografica, televisiva e content creator freelance. Cresciuta “a cinema horror e operetta”, fare della sua passione il proprio mestiere è sempre stato il suo sogno. Negli anni ha collaborato con varie riviste, scrivendo di cinema, e da qualche tempo è sbarcata su Twitch, dove si occupa principalmente di cultura pop, oltre ad avere una rubrica fissa sul canale Twitch di Prime Video Italia.

La notte degli Oscar Gabriella seguiràdall’inizio alla fine la cerimonia, con un palinsesto pensato per accompagnare la propria community passo per passo nel corso della serata. Poco dopo la mezzanotte partiranno le trasmissioni, con un preshow a cui farà seguito la vera e propria live di commento della cerimonia di premiazione. Tanti gli ospiti previsti durante la diretta, tra cui151EG, la Slim Dogs e Giulia Paganelli, che terranno compagnia assieme a Gabriella a tutti gli appassionati, fino alle 6 del mattino.

EmanueleGregori – 15.6k follower

Laureato in Storia del Cinema e da sempre grande appassionato della settima arte, Emanuele Gregori ha portato fin da subito il suo amore per il grande schermo su Twitch, che frequenta fin dai suoi albori. Dopo aver recentemente seguito in diretta su Twitch i Grammy Awards 2023 e il Festival di Sanremo, Emanuele torna al grande cinema internazionale, per commentare live dalla propria postazione gli Oscar 2023.

Ma per chiunque sia appassionato di film e voglia rimanere aggiornato sulle novità cinematografiche anche all’indomani degli Oscar, oltre aGabrielleCroix ed EmanueleGregori, sono vari gli streamer italiani che ogni settimana condividono con community appassionate le ultime novità sul mondo del cinema, delle serie TV e dell’audiovisivo in generale:

VictorLaszlo88 – 67.1k follower

VictorLaszlo88, pseudonimo di Mattia Ferrari, è stato uno tra i primi creator in Italia a occuparsi di cinema, di cui parla e discute online fin dal 2009. Approdato recentemente anche su Twitch, oltre ai contenuti gaming, Mattia propone commenti e approfondimenti sulle ultime uscite e sui grandi eventi della stagione cinematografica con un fitto palinsesto di dirette.

RobMcQuack – 21.2k follower

Nerd classe 1983, come si definisce, Roberto è spesso in live su Twitch per parlare con la sua community di cinema, serie TV, animazione, fumetti, videogame e collezionismo. Affermatosi negli anni come uno dei canali più interessanti per gli appassionati di cultura nerd e pop, ha una community particolarmente affiatata, insieme alla quale analizza temi specifici, in profondità, soprattutto nel formatTalk Nerdy To Me, tra i preferiti della sua community.

Ancora una volta Twitch si conferma un servizio poliedrico, in grado di ospitare qualsiasi genere di contenuto e tematica, offrendo agli streamer uno spazio libero e flessibile, in cui ognuno può trovare la propria dimensione e veicolare le proprie più grandi passioni. Non solo gaming:da Twitch passa ormai anche buona parte del discorso culturale, rinnovato nei linguaggi e nelle forme, e sono le nuove generazioni a condurlo.

