Formula 1, Gp Cina a Shanghai: orario gara, griglia di partenza e dove vederlo

Andrea Kimi Antonelli partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Cina dopo aver conquistato la pole a Shanghai. Il pilota italiano della Mercedes guida la griglia della seconda gara del Mondiale di Formula 1, con la partenza fissata alle 8 italiane.

La Formula 1 torna in pista a Shanghai per il secondo appuntamento del campionato mondiale. Domenica 15 marzo il circuito cinese ospita il Gran Premio di Cina, che arriva dopo la gara inaugurale disputata in Australia. In quella occasione la Mercedes ha dominato con una doppietta: vittoria per George Russell davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.

Proprio Andrea Kimi Antonelli scatterà dalla prima casella della griglia. Il giovane pilota bolognese della Mercedes ha firmato il miglior tempo nelle qualifiche e partirà davanti a Russell. Dalla seconda fila partiranno le due Ferrari con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc quarto.

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Alle loro spalle si schierano le McLaren: Oscar Piastri in quinta posizione e Lando Norris in sesta. Più indietro Max Verstappen, ottavo sulla griglia con la Racing Bulls, preceduto da Pierre Gasly con Alpine.

Griglia di partenza del Gran Premio di Cina:1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)2. George Russell (Mercedes)3. Lewis Hamilton (Ferrari)4. Charles Leclerc (Ferrari)5. Oscar Piastri (McLaren)6. Lando Norris (McLaren)7. Pierre Gasly (Alpine)8. Max Verstappen (Racing Bulls)9. Isack Hadjar (Racing Bulls)10. Oliver Bearman (Haas)11. Nico Hulkenberg (Audi)12. Franco Colapinto (Alpine)13. Esteban Ocon (Haas)14. Liam Lawson (Racing Bulls)15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)16. Gabriel Bortoleto (Audi)17. Carlos Sainz (Williams)18. Alexander Albon (Williams)19. Fernando Alonso (Aston Martin)20. Valtteri Bottas (Cadillac)21. Lance Stroll (Aston Martin)22. Sergio Perez (Cadillac)

Il Gran Premio di Cina prenderà il via alle 8 del mattino, ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. La visione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go e Now.