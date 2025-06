Formula 1, oggi il GP di Spagna: orario, griglia di partenza e dove vederlo in diretta e in chiaro

Oggi il Gran Premio di Spagna infiammerà il circuito del Montmeló, vicino a Barcellona, segnando il nono appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Scopri tutti i dettagli su orari, griglia di partenza e come seguire la gara in diretta. Preparati a vivere un'emozionante giornata di sport motoristico!

La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio di Spagna, in programma oggi, domenica 1 giugno, sul circuito del Montmeló, vicino a Barcellona. Si tratta del nono appuntamento del Mondiale 2025 e segna la conclusione della prima tripletta europea della stagione.

In pole position scatterà la McLaren di Oscar Piastri, autore di una straordinaria qualifica. Al suo fianco, in prima fila, il compagno di squadra Lando Norris, mentre in terza posizione si trova Max Verstappen con la sua Red Bull.

Alle loro spalle, la Mercedes piazza George Russell al quarto posto e la Ferrari sorprende con Lewis Hamilton al quinto. In sesta posizione c'è il giovane talento Kimi Antonelli su Mercedes, seguito da Charles Leclerc con l'altra Ferrari.

Questa la griglia di partenza completa del GP di Spagna:

1) Oscar Piastri (McLaren)

2) Lando Norris (McLaren)

3) Max Verstappen (Red Bull Racing)

4) George Russell (Mercedes)

5) Lewis Hamilton (Ferrari)

6) Kimi Antonelli (Mercedes)

7) Charles Leclerc (Ferrari)

8) Pierre Gasly (Alpine)

9) Isack Hadjar (Racing Bulls)

10) Fernando Alonso (Aston Martin)

11) Alexander Albon (Williams)

12) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

13) Liam Lawson (Racing Bulls)

14) Lance Stroll (Aston Martin)

15) Oliver Bearman (Haas F1 Team)

16) Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

17) Esteban Ocon (Haas F1 Team)

18) Carlos Sainz (Williams)

19) Franco Colapinto (Alpine)

20) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)

Il Gran Premio di Spagna scatterà alle 15:00. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW. Per chi preferisce la visione in chiaro, sarà possibile seguire il GP su TV8, ma in differita a partire dalle 18:00.