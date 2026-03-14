Napoli-Lecce, paura al Maradona per il malore di Banda in campo

Durante Napoli-Lecce, Lameck Banda perde conoscenza in campo all’86° minuto dopo un improvviso malore. L’attaccante del Lecce si accascia vicino alla panchina del Napoli e viene soccorso dai medici prima di essere portato in ospedale.

Attimi di forte preoccupazione allo stadio Maradona durante la sfida tra Napoli e Lecce della 29ª giornata di Serie A. A pochi minuti dal termine del match, l’attaccante giallorosso Lameck Banda si è accasciato a terra vicino alla panchina del Napoli, dando l’impressione di aver perso conoscenza.

L’episodio è avvenuto all’86° minuto di gioco. Il calciatore del Lecce è rimasto a terra e ha subito attirato l’attenzione dei compagni e dell’arbitro, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. In pochi istanti sono entrati in campo gli staff sanitari di entrambe le squadre per prestare assistenza al giocatore.

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Lo stadio è rimasto in silenzio mentre i medici lavoravano attorno a Banda. Dopo i primi controlli sul terreno di gioco, l’attaccante è stato sistemato su una barella e portato fuori dal campo tra gli applausi dei tifosi presenti sugli spalti.

Una volta raggiunta l’area degli spogliatoi, il giocatore è stato caricato su un’ambulanza. Il trasferimento è avvenuto immediatamente verso l’ospedale per ulteriori accertamenti medici e per chiarire le cause del malore accusato durante la partita.