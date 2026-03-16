Lameck Banda, malore in Napoli-Lecce e corsa a casa per la nascita della figlia

Lameck Banda si è sentito male durante Napoli-Lecce e poche ore dopo ha vissuto un momento opposto. Trasportato in ospedale dopo il malore in campo, l’esterno zambiano è stato dimesso in serata e ha raggiunto Lecce in tempo per la nascita della figlia.

Prima lo spavento allo stadio, poi la gioia in famiglia. Sabato 14 marzo Lameck Banda ha vissuto una giornata che difficilmente dimenticherà. L’esterno del Lecce si è sentito male negli ultimi minuti della partita contro il Napoli ed è stato portato in ospedale. Poche ore più tardi, dopo i controlli, è stato dimesso ed è riuscito a rientrare a Lecce giusto in tempo per assistere alla nascita della sua prima figlia.

L’episodio è avvenuto allo stadio Diego Armando Maradona quando la gara era ormai agli sgoccioli. All’87° minuto, con il Napoli avanti 2-1, Banda si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco. I giocatori si sono subito accorti della situazione e anche Antonio Conte ha richiamato l’attenzione dell’arbitro e dei sanitari.

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Lo staff medico è intervenuto rapidamente. Dopo i primi soccorsi, il calciatore zambiano ha ripreso conoscenza ed è stato accompagnato in barella verso l’ambulanza presente a bordo campo. Dagli spalti è partito un lungo applauso mentre lasciava il campo per essere trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Gli accertamenti hanno escluso conseguenze gravi e il Lecce ha fatto sapere che il giocatore era in buone condizioni. Dimesso nella stessa giornata, Banda ha potuto raggiungere la città salentina dove lo attendeva un evento ben diverso dall’ansia vissuta poche ore prima.

Una volta tornato a casa, l’esterno giallorosso ha assistito alla nascita della sua primogenita, Rumi Ezlyn. Il club salentino ha condiviso la notizia con un messaggio di auguri rivolto al calciatore e alla compagna per l’arrivo della bambina.