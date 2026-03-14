Muore con il trattore nella piscina dell'agriturismo a Grosseto

Un uomo di circa 80 anni è morto a Grosseto dopo essere finito con il trattore nella piscina dell’agriturismo di famiglia, probabilmente a causa di un malore mentre lavorava nei campi. Il figlio ha trovato il mezzo immerso nell’acqua e ha lanciato l’allarme.

Un uomo di circa 80 anni ha perso la vita in un agriturismo nelle campagne di Grosseto dopo essere finito con il trattore nella piscina della struttura. L’anziano stava lavorando nei terreni della proprietà quando il mezzo agricolo è terminato in acqua con lui all’interno della cabina.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essere stato colpito da un malore mentre guidava il trattore. Il veicolo avrebbe proseguito la corsa fino alla piscina dell’agriturismo, finendo direttamente dentro la vasca.

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A scoprire la scena è stato il figlio della vittima, che ha trovato il trattore immerso nell’acqua. Subito è partita la richiesta di aiuto al 118 e in pochi minuti il personale sanitario ha raggiunto la struttura.

I soccorritori hanno provato a rianimare l’anziano, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. L’uomo era già morto quando i sanitari sono arrivati sul posto. Gli accertamenti indicano che la causa più probabile della morte sia stato proprio il malore che lo avrebbe colpito mentre era alla guida del trattore.