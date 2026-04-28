Trattore si ribalta ad Altino, muore 69enne Nicola Di Giuseppe schiacciato durante il lavoro nei campi

Nicola Di Giuseppe è morto schiacciato dal trattore ribaltato mentre lavorava nei campi di Altino. Il mezzo si è capovolto su un terreno irregolare vicino ai binari dismessi, rendendo inutili i soccorsi.

Nicola Di Giuseppe, 69 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle campagne di località Selva, nel territorio di Altino, in provincia di Chieti. L’uomo stava lavorando su un terreno di sua proprietà quando il trattore che guidava si è improvvisamente capovolto.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.15, in un’area leggermente irregolare situata vicino ai binari dismessi della ex linea Sangritana. Il mezzo agricolo, dotato di trinciaerba, si è ribaltato intrappolando il conducente sotto il peso della macchina.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito. Intorno alle 20 si è recata nei campi per cercarlo e lo ha trovato ormai privo di vita.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Lanciano e i carabinieri. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso verifiche per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.