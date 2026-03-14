Ed Sheeran racconta la malattia della moglie Cherry durante la gravidanza

Ed Sheeran ha raccontato che la moglie Cherry Seaborn scoprì un tumore mentre era incinta della loro seconda figlia. L’intervento chirurgico arrivò dopo il parto. Il cantante ricorda quel periodo come uno dei più difficili della sua vita.

Ed Sheeran ha rievocato uno dei momenti più dolorosi della sua vita privata: la scoperta del tumore della moglie Cherry Seaborn mentre era incinta della loro seconda figlia. Oggi il cantante rassicura i fan: dopo l’operazione, Cherry si è ripresa e sta bene.

Il racconto è arrivato durante il podcast Friends Keep Secrets, dove l’artista britannico ha ripercorso gli ultimi anni segnati da eventi difficili ma anche da momenti familiari importanti. Tra questi, il ricordo della diagnosi ricevuta dalla moglie nel febbraio del 2022.

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All’epoca Cherry Seaborn era al sesto mese di gravidanza della piccola Jupiter. I medici decisero di rimandare l’intervento chirurgico fino alla nascita della bambina, così da non mettere a rischio la gravidanza. Solo dopo il parto la donna si è sottoposta all’operazione per rimuovere il tumore.

Il cantante ha ricordato quei giorni come particolarmente duri. «È stato davvero spaventoso», ha detto. Nella stessa settimana, infatti, Sheeran affrontò anche la morte dell’amico e imprenditore musicale Jamal Edwards, che lo aveva sostenuto agli inizi della carriera.

Poco dopo arrivò un’altra perdita: quella dell’ex campione di cricket Shane Warne, con cui il cantante aveva stretto un forte legame. Nel frattempo Sheeran era coinvolto anche nella battaglia legale per le accuse di plagio legate alla canzone Thinking Out Loud, finendo in tribunale per difendere il proprio lavoro.

La diagnosi della malattia era stata raccontata per la prima volta nel documentario Ed Sheeran: The Sum of It All. Nel film Cherry Seaborn descrive quel periodo come uno dei più difficili della sua vita, spiegando che la notizia l’aveva costretta a confrontarsi con pensieri sulla morte.

Per Sheeran la musica diventò un rifugio immediato. Dopo aver appreso della malattia della moglie scrisse sette canzoni in poche ore. Un modo per affrontare l’angoscia e la sensazione di impotenza che, come ha raccontato, lo accompagnò per settimane.