Francesco Renga racconta Sanremo e la malattia durante il Festival con la figlia Jolanda accanto

Francesco Renga ha raccontato di aver affrontato il Festival di Sanremo mentre stava male per l’influenza. Il cantante ha spiegato che alla finale ha chiesto di esibirsi prima, temendo di non riuscire a salire sul palco, con la figlia Jolanda sempre al suo fianco.

Francesco Renga ha chiuso al 23esimo posto la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ospite nello studio di Domenica In, il cantante ha ripercorso i giorni trascorsi nella città ligure, parlando delle difficoltà fisiche affrontate proprio mentre era in gara.

Durante la settimana del Festival, infatti, l’artista non stava bene. A causa di una forte influenza ha dovuto convivere con febbre e stanchezza anche nelle ore che precedevano l’esibizione. Per questo, nella serata finale, ha chiesto agli organizzatori di poter cantare il prima possibile. Temeva di non avere le forze necessarie per arrivare fino alla fine della scaletta.

La partecipazione al programma domenicale condotto da Mara Venier era prevista già il 1° marzo, ma Renga aveva deciso di rinunciare proprio per via delle condizioni di salute non ancora recuperate dopo Sanremo.

Accanto a lui, però, c’era una presenza costante. La figlia Jolanda lo ha accompagnato per gran parte della settimana sanremese. È stata lei a voler essere presente fin dall’annuncio della partecipazione al Festival e ha trascorso con il padre le prime tre notti in hotel.

Secondo il cantante, la sua presenza ha fatto la differenza. Renga ha raccontato di aver vissuto quel Festival con più serenità rispetto al passato proprio perché sapeva di avere la figlia vicino. Un sostegno emotivo importante, tanto da definirla la sua vera figura di riferimento.