Record all'asta per la chitarra Black Strat di David Gilmour

David Gilmour ha stabilito un nuovo record all’asta perché la sua storica Black Strat è stata venduta per 14,5 milioni di dollari. Lo strumento simbolo dei Pink Floyd ha superato ogni previsione durante la vendita della collezione musicale di Jim Irsay a New York.

La storica Black Strat di David Gilmour ha raggiunto una cifra mai vista per una chitarra: 14,5 milioni di dollari. L’asta si è svolta a New York da Christie’s e ha stabilito un primato mondiale per uno strumento musicale legato alla storia del rock.

La chitarra è indissolubilmente legata al suono dei Pink Floyd. Con questo strumento Gilmour ha registrato e suonato alcune delle tracce più celebri della band, tra cui “Money”, “Shine On You Crazy Diamond” e il celebre assolo di “Comfortably Numb”. La Stratocaster compare anche in album fondamentali come “The Dark Side of the Moon” del 1973, “Wish You Were Here” del 1975, “Animals” del 1977 e “The Wall” del 1979.

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Il prezzo finale ha superato di gran lunga le stime iniziali, che indicavano una valutazione tra 2 e 4 milioni di dollari. La chitarra apparteneva alla collezione dell’imprenditore americano Jim Irsay, noto anche per essere stato proprietario e amministratore della squadra di football Indianapolis Colts.

Irsay aveva già acquistato la Black Strat nel 2019 per 5,245 milioni di dollari, cifra che all’epoca aveva fissato il record per una chitarra venduta all’asta. In passato David Gilmour aveva parlato del legame con i suoi strumenti, descrivendoli come compagni di viaggio nella sua carriera musicale.

La vendita newyorchese ha visto passare di mano diversi pezzi leggendari della musica. Tra questi la chitarra “Doug Irwin Tiger” di Jerry Garcia, aggiudicata per 11,56 milioni di dollari, e la Fender Mustang appartenuta a Kurt Cobain, venduta per 6,907 milioni.

Nella stessa asta è stato battuto anche il pianoforte verticale Broadwood utilizzato da John Lennon, venduto per 3,247 milioni di dollari. Sono stati inoltre acquistati strumenti appartenuti ad artisti come Eric Clapton, Bob Dylan e Miles Davis.

Complessivamente i 44 oggetti della collezione hanno raggiunto un totale di 84,09 milioni di dollari. La cifra finale è risultata quasi quattro volte superiore alla stima minima prevista prima dell’asta.

Nel salone di Christie’s ogni aggiudicazione è stata accolta con applausi. La vendita della collezione di strumenti musicali di Jim Irsay è diventata una delle aste più ricche mai dedicate alla storia della musica.