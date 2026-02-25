La chitarra Kramer di Eddie Van Halen all'asta fino a 1,5 milioni di dollari

Eddie Van Halen mette all’asta una sua chitarra Kramer del 1985 perché il proprietario attuale ha deciso di venderla. Lo strumento, legato a un concorso storico, potrebbe superare 1,5 milioni di dollari.

Una delle chitarre più riconoscibili di Eddie Van Halen è finita sul mercato e promette di attirare collezionisti da tutto il mondo. Si tratta della Kramer a strisce del 1985 utilizzata in studio dal chitarrista, oggi proposta in un’asta online con una stima tra 1 e 1,5 milioni di dollari.

L’offerta iniziale parte da 700 mila dollari e la vendita resterà aperta fino al 13 marzo. Il valore elevato riflette non solo la fama dell’artista, ma anche il ruolo iconico che queste chitarre hanno avuto nella storia del rock.

Dietro lo strumento c’è anche una storia particolare. La chitarra fu infatti regalata dallo stesso Van Halen a Michael Gutierrez, vincitore di un concorso organizzato durante il NAMM Show del 1985. L’iniziativa prometteva a un fortunato partecipante una delle Kramer appartenute personalmente al musicista.

All’epoca furono oltre 100 mila le persone a iscriversi. A spuntarla fu proprio Gutierrez, che oggi mette in vendita il pezzo ricevuto più di quarant’anni fa e si occuperà direttamente della consegna al futuro acquirente.