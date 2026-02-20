Oscar Wilde, la foto sul letto di morte venduta all'asta a cifre record

Oscar Wilde torna protagonista con una fotografia scattata dopo la sua morte venduta a cifre record a Londra. L’immagine, realizzata poche ore dopo il decesso, mostra lo scrittore nel letto circondato da fiori.

A Londra una vendita dedicata a Oscar Wilde ha raggiunto 1,6 milioni di sterline, riunendo oggetti, lettere e rare edizioni appartenute al bibliofilo Jeremy Mason. La raccolta comprendeva oltre 500 pezzi legati allo scrittore irlandese, figura centrale della letteratura di fine Ottocento.

Tra i lotti più discussi, la fotografia scattata nel 1900 dal fotografo Maurice Gilbert poche ore dopo la morte dell’autore. L’immagine, che ritrae Wilde disteso con una camicia bianca e circondato da decorazioni floreali, è stata battuta per 279.800 sterline, diventando il pezzo più costoso della vendita.

Grande attenzione anche per i celebri ritratti realizzati nel 1882 da Napoleon Sarony a New York. In quelle immagini Wilde appare giovane e curato nei dettagli, con abiti eleganti e pose studiate. Due “cabinet card” hanno superato le stime iniziali, raggiungendo rispettivamente 7.040 e 6.144 sterline.

Le lettere private hanno attirato offerte elevate. Una missiva del 1895 indirizzata ad Ada Leverson è stata venduta per 43.520 sterline, mentre una lettera del 1887 a Violet Fane, con osservazioni ironiche sul vegetarianismo, ha toccato quota 44.800 sterline. Notevole anche il risultato di una lettera alla giovane Beatrice Faudel-Phillips, aggiudicata a 38.400 sterline, ben oltre le previsioni.

Tra i libri, una copia del 1891 di “Salomè” con dedica autografa ha raggiunto 48.640 sterline. Una prima edizione firmata de “Il ritratto di Dorian Gray” si è fermata a 23.040 sterline, in linea con le aspettative. Spicca anche una copia autografata del 1898 di “The Ballad of Reading Gaol”, venduta per 35.840 sterline.

La vendita ha incluso anche oggetti legati agli ultimi anni dello scrittore, segnati dal processo per “grave indecenza” e dalla relazione con Lord Alfred Douglas. Tra questi, un ritratto fotografico di Douglas è stato aggiudicato per 25.600 sterline, mentre il conto dei fiori per il funerale parigino ha raggiunto 23.040 sterline, superando di oltre dieci volte la stima iniziale.