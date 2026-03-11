Oscar 2026, tutti i candidati dalla miglior regia ai film in corsa per la statuetta

La 98ª edizione degli Oscar torna a Los Angeles con i candidati ai premi più prestigiosi del cinema. La cerimonia si svolge domenica al Dolby Theatre e riunisce attori, registi e film che hanno segnato l’ultima stagione cinematografica.

La notte degli Oscar 2026 è ormai alle porte. La 98ª edizione degli Academy Awards si terrà domenica sera al Dolby Theatre di Los Angeles, quando in Italia sarà già notte fonda. L’evento riunisce le principali figure del cinema internazionale per premiare i titoli usciti negli ultimi dodici mesi.

Nella categoria miglior film sono in gara dieci titoli. Tra questi figurano “Una battaglia dopo l’altra”, “I peccatori”, “Hamnet – Nel nome del figlio”, “Marty Supreme”, “Frankenstein”, “Sentimental Value”, “Train Dreams”, “Bugonia”, “L’agente segreto” e “F1 – Il film”.

Per la miglior regia competono Paul Thomas Anderson per “Una battaglia dopo l’altra”, Ryan Coogler per “I peccatori”, Chloé Zhao con “Hamnet – Nel nome del figlio”, Josh Safdie per “Marty Supreme” e Joachim Trier per “Sentimental Value”.

Nella categoria miglior attore protagonista compaiono Timothée Chalamet con “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio per “Una battaglia dopo l’altra”, Michael B. Jordan con “I peccatori”, Wagner Moura per “L’agente segreto” ed Ethan Hawke protagonista di “Blue Moon”.

Tra le candidate al premio di miglior attrice protagonista ci sono Jessie Buckley per “Hamnet – Nel nome del figlio”, Kate Hudson con “Song Sung Blue – Una melodia d’amore”, Rose Byrne per “Se solo potessi ti prenderei a calci”, Renate Reinsve con “Sentimental Value” ed Emma Stone per “Bugonia”.

Per il riconoscimento come miglior attrice non protagonista sono state nominate Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas entrambe per “Sentimental Value”, Teyana Taylor per “Una battaglia dopo l’altra”, Amy Madigan per “Weapons” e Wunmi Mosaku per “I peccatori”.

La categoria di miglior attore non protagonista include Benicio del Toro e Sean Penn, entrambi presenti in “Una battaglia dopo l’altra”, insieme a Stellan Skarsgård per “Sentimental Value”, Delroy Lindo per “I peccatori” e Jacob Elordi per “Frankenstein”.

Nella sezione dedicata al miglior film internazionale compaiono “Sentimental Value” per la Norvegia, “Sirat” dalla Spagna, “L’agente segreto” dal Brasile, “La voce di Hind Rajab” dalla Tunisia e “Un semplice incidente” dalla Francia.

Tra i candidati al premio per il miglior film d’animazione figurano “Arco”, “Elio”, “KPop Demon Hunters”, “La piccola Amélie” e “Zootropolis 2”.

Per il riconoscimento dedicato alla miglior colonna sonora sono stati selezionati “Bugonia”, “Una battaglia dopo l’altra”, “Frankenstein”, “Hamnet – Nel nome del figlio” e “I peccatori”.

Nella categoria miglior sceneggiatura originale compaiono “Blue Moon”, “Un semplice incidente”, “Marty Supreme”, “Sentimental Value” e “I peccatori”. Tra le sceneggiature non originali sono invece in gara “Hamnet – Nel nome del figlio”, “Una battaglia dopo l’altra”, “Train Dreams”, “Bugonia” e “Frankenstein”.

Tra le altre candidature figurano anche le categorie tecniche. Per la miglior fotografia competono “Frankenstein”, “Marty Supreme”, “Una battaglia dopo l’altra”, “I peccatori” e “Train Dreams”.

Nella corsa ai migliori effetti speciali sono stati selezionati “Avatar: Fuoco e cenere”, “F1”, “Jurassic World – La rinascita”, “The Lost Bus” e “I peccatori”.

Infine tra le nomination per la miglior scenografia compaiono “Frankenstein”, “Hamnet – Nel nome del figlio”, “Marty Supreme”, “Una battaglia dopo l’altra” e “I peccatori”.