Minacce su un bus Milano-Torino, arrestato a Lampugnano un uomo legato ai Casamonica

Un uomo di 35 anni legato alla famiglia Casamonica ha minacciato i passeggeri su un bus Milano-Torino e poi ha aggredito due agenti. L’intervento è scattato nel primo pomeriggio a Lampugnano dopo l’allarme lanciato da chi era a bordo.

Paura nel primo pomeriggio a Lampugnano, a Milano, dove i passeggeri di un pullman diretto a Torino sono scesi dal mezzo chiedendo aiuto alla polizia locale. A bordo c’era un uomo che urlava e minacciava chiunque si trovasse vicino, creando tensione tra i viaggiatori.

L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30. Gli agenti dell’unità territoriale 8, già presenti nella zona del terminal dei bus, sono stati avvicinati da alcune persone appena scese dal veicolo. I passeggeri hanno spiegato che un uomo stava dando in escandescenze durante il viaggio.

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I poliziotti sono saliti sul pullman e hanno individuato il responsabile, un 35enne romano. Dai controlli è emerso che l’uomo appartiene alla famiglia Casamonica. Alla richiesta di mostrare i documenti, però, ha rifiutato di fornire le proprie generalità.

La situazione è degenerata poco dopo. L’uomo si è alzato dal sedile e, usando i sedili per spingersi, ha colpito gli agenti: prima un calcio contro uno di loro, poi un pugno a un altro. Nonostante l’aggressione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo.

Dopo alcuni momenti concitati l’uomo è stato immobilizzato e ammanettato. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Gli agenti coinvolti non risultano in gravi condizioni.