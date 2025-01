Donna accoltellata a Torino per il cane che abbaia: arrestato un uomo di 72 anni

La sera del 31 dicembre 2024, in corso Maroncelli a Torino, una donna di 63 anni è stata aggredita e accoltellata dal vicino di casa, un uomo di 72 anni, infastidito dall'abbaiare del suo cane.

Secondo le indagini, l'uomo ha affrontato la donna in strada, lamentandosi del rumore provocato dall'animale. La discussione è degenerata quando l'aggressore ha estratto un coltello, colpendo la vittima al collo e all'addome. La donna, soccorsa tempestivamente, è stata trasportata in ospedale e ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

Le autorità hanno rilevato che tra i due vicini vi erano già stati precedenti conflitti a causa del cane, il cui abbaiare era motivo di frequenti liti. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La Procura di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto.

Torino, incendio in appartamento: morta 25enne, altri due feriti - Una giovane di 25 anni ha perso la vita a Torino in un incendio che ha coinvolto un appartamento in un palazzo del centro città. L'asfissia è la causa principale del decesso. Due persone, che si trovavano nell'abitazione, sono state ricoverate in ospedale.

Torino, coppia trovata morta in casa: possibile omicidio-suicidio - I corpi senza vita di una coppia sono stati scoperti in un'abitazione situata in un comune della provincia di Torino. La donna, 61 anni, presentava ferite lacero-contuse che, secondo i primi rilievi, sembrano essere state provocate da un'arma da taglio.

Tensioni al Politecnico di Torino: scontri tra studenti e forze dell'ordine durante corteo - Momenti di alta tensione si sono registrati davanti al Politecnico di Torino, dove un gruppo di studenti si è radunato dopo una manifestazione presso le Officine Grandi Riparazioni (OGR). I manifestanti hanno lanciato pietre e pigne contro le forze dell’ordine, schierate a protezione dell’ateneo.