GFVip Open House, Ilary Blasi cambia le regole e i concorrenti dormono in giardino

Ilary Blasi lancia il GFVip Open House con una partenza insolita perché la casa resta chiusa e i concorrenti dormono in giardino. I primi quattro vip entrano nell’area esterna di Cinecittà tra tende e taniche mentre il pubblico potrà influenzare il gioco via social.

Il Grande Fratello VIP parte con una formula diversa dal solito. Prima ancora della prima serata televisiva, i concorrenti sono stati accolti nel complesso di Cinecittà con una sorpresa: la porta rossa resta chiusa e la permanenza comincia all’esterno della casa. L’esperimento si chiama Open House e segna l’avvio di un’edizione che punta a modificare tempi e modalità del reality.

A spiegare il meccanismo è stata Ilary Blasi durante un collegamento televisivo. I partecipanti non entreranno subito negli ambienti tradizionali del programma ma passeranno almeno una notte nel giardino attrezzato con tende e materiali da campeggio. La produzione ha previsto un passaggio successivo che potrebbe portarli dentro la casa tramite una prova in stile escape room.

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Il debutto della nuova formula mette subito alla prova l’adattamento dei primi concorrenti. I primi a varcare il perimetro dell’area esterna sono stati Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Per loro niente camere da letto né salotto: la convivenza inizia sotto le stelle, tra attrezzature da campeggio e spazi all’aperto.

Un’altra novità riguarda il coinvolgimento degli spettatori. Attraverso i social ufficiali del programma il pubblico potrà intervenire direttamente nelle attività dei concorrenti. Commenti, votazioni e scelte online avranno effetti concreti sulla giornata dei vip, influenzando prove, dinamiche e decisioni legate alla permanenza nel gioco.

Per la conduttrice il ritorno nel reality ha anche un valore personale. Durante la presentazione ha ricordato di essere tornata nel confessionale, luogo simbolo del programma, sottolineando la volontà di sperimentare un racconto più legato alla partecipazione digitale degli spettatori.

Le prime giornate dell’Open House saranno trasmesse con finestre live sul sito ufficiale del programma, sulla piattaforma Mediaset Infinity e sui canali social dedicati. Gli appuntamenti previsti partono venerdì 13 marzo alle 17 e proseguono nei giorni successivi, dal 14 al 17 marzo, con dirette dalle 10 del mattino.