Carlo Conti punge Mediaset e difende la diretta mentre Fiorello racconta il caso Travolta a Sanremo

Carlo Conti punge Mediaset durante un collegamento a Rai Radio2 e rivendica la diretta dei suoi programmi. Fiorello racconta invece cosa accadde davvero dietro le quinte del discusso momento con John Travolta a Sanremo.

Un collegamento radiofonico diventa occasione per una frecciata alla concorrenza. Durante la trasmissione La Pennicanza su Rai Radio2, Carlo Conti è intervenuto in videochiamata per fare gli auguri di compleanno allo show. Nel corso della chiacchierata il conduttore ha lanciato una battuta diretta a Mediaset: «Domani su Canale 5 c’è Sal Da Vinci… ma lì è registrato, io ce l’ho in diretta». Una frase che richiama la sfida tra palinsesti e ascolti televisivi.

Il riferimento è allo spettacolo dell’artista napoletano programmato sulla rete di Cologno Monzese. Conti ha sottolineato la differenza tra programmi registrati e trasmissioni dal vivo, rivendicando il valore della diretta nei suoi show. La battuta è arrivata in un clima informale ma ha subito acceso il confronto tra i due mondi televisivi.

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Nella stessa trasmissione è intervenuto anche Fiorello, che ha riportato alla memoria uno dei momenti più discussi dell’ultimo Festival di Sanremo. Lo showman ha raccontato cosa accadde davvero dietro le quinte quando sul palco arrivò John Travolta per il famoso “Ballo del qua qua”.

Fiorello ha spiegato che l’idea della gag era nata proprio da lui. L’intenzione era giocare con l’immagine dell’attore e sorprendere il pubblico. Il risultato però, ha ammesso, non è stato quello sperato. In camerino Travolta appariva perplesso: in ciabatte, avrebbe commentato con un freddo «funny», mentre l’espressione lasciava intuire tutt’altro.

Secondo il racconto dello showman, la situazione era già delicata prima ancora che la scena arrivasse sul palco dell’Ariston. «Temevo che non funzionasse», ha confessato. Tuttavia il meccanismo dello spettacolo era ormai partito e non si poteva più tornare indietro.

Fiorello ha aggiunto un dettaglio curioso sul ruolo di Amadeus. Il conduttore del Festival, ha spiegato, sarebbe stato l’unico a non aver compreso subito l’imbarazzo che si stava creando attorno alla gag. «Non si rendeva conto di cosa stava per succedere», ha raccontato, descrivendo quei minuti concitati dietro le quinte.

Le rivelazioni arrivano in giorni già agitati per il mondo dello spettacolo. Tra polemiche legate ad alcune performance musicali e indiscrezioni che animano il gossip televisivo, la televisione italiana continua a vivere settimane di grande fermento.