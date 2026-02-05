Carlo Conti racconta la vita quotidiana tra Sanremo, spesa e rituali di famiglia

Carlo Conti racconta il suo lato più domestico mentre lavora al Festival di Sanremo: dalla spesa al supermercato ai piccoli rituali quotidiani con la famiglia, fino al caffè portato ogni mattina alla moglie Francesca.

Nel pieno delle settimane che precedono il Festival di Sanremo, Carlo Conti si concede una pausa dal lavoro per parlare di sé e delle abitudini di ogni giorno. Ospite del podcast di Paola Perego, il conduttore mostra un lato poco noto, lontano dai riflettori e molto più vicino alla vita di casa.

Tra le cose che ama di più c’è un’attività semplice e comune: fare la spesa al supermercato. Conti racconta di trovarla divertente, sia quando la fa da solo sia quando è in compagnia di Francesca e del figlio Matteo. Un momento normale, che per lui diventa anche occasione di incontri curiosi.

Capita spesso, infatti, che qualcuno lo fermi tra gli scaffali, sorpreso di vederlo alle prese con il carrello. Le domande sono sempre le stesse, racconta sorridendo: cosa ci fa lì, perché fa la spesa come tutti. La sua risposta è disarmante nella semplicità: anche lui deve mangiare.

La conversazione scivola poi sulla gestione della casa. Alla domanda se si occupi di apparecchiare o sparecchiare, Conti ammette che succede, anche se evita accuratamente il capitolo lavatrice. Ci sono però gesti a cui non rinuncia mai.

Ogni mattina segue lo stesso rituale: si alza, va in cucina, porta fuori il cane e prepara il caffè. Poi lo porta a Francesca, un’abitudine quotidiana che per lui ha un valore speciale e che racconta con naturalezza.

Seduto sul divano accanto a Paola Perego, il direttore artistico del Festival parla anche di lavoro, famiglia e del suo percorso, ricordando episodi del passato e momenti in cui le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa.