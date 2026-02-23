Sanremo 2026, Fiorello irrompe in conferenza e coinvolge Carlo Conti
Carlo Conti apre Sanremo 2026 tra sorrisi e ironia, con Fiorello che irrompe in conferenza stampa e lo “ingaggia” in diretta per il suo show radiofonico. Siparietto a distanza con battute e un invito inatteso.
La settimana del Festival di Sanremo si apre con un momento fuori programma. Durante la prima conferenza stampa all’Ariston, Fiorello si collega a sorpresa e rompe il ritmo con il suo stile ironico, trasformando l’incontro con i giornalisti in uno show improvvisato.
Il collegamento arriva tramite lo smartphone del direttore di Radio2, Giovanni Alibrandi. Fiorello saluta la sala stampa e lancia subito una battuta: augura una valanga di polemiche per questa edizione, tra le risate dei presenti. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, smorza con un sorriso e chiarisce che si tratta di uno scherzo.
Il dialogo prosegue con un botta e risposta veloce. Fiorello chiede a Conti cosa farà il lunedì successivo. Il conduttore risponde che accompagnerà il figlio a scuola a Firenze. A quel punto arriva l’affondo: Fiorello lo arruola come coconduttore del suo programma radiofonico “La Pennicanza”. Conti accetta il gioco e si dice disponibile a intervenire da casa.
La presenza di Fiorello non si limiterà a questo episodio. Durante tutta la settimana sarà visibile nei pressi dell’Ariston su un maxischermo con il suo show, mentre la sera commenterà in tempo reale sui social con un format dedicato, il “Durante festival”, insieme a Fabrizio Biggio almeno per la prima serata.