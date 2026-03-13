Arnaldo Del Piave ricorda Enrica Bonaccorti tra amore, dolore e la fine della loro storia

Arnaldo Del Piave ricorda Enrica Bonaccorti dopo la sua morte a 76 anni e racconta il loro rapporto nato in fretta e segnato anche da un aborto spontaneo nel 1986. L’ex marito parla di un legame intenso durato cinque anni e di un dolore affrontato insieme.

Arnaldo Del Piave ha rievocato il rapporto con Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni, durante un collegamento televisivo realizzato mentre a Roma era stata allestita la camera ardente della conduttrice. L’ex marito ha parlato di un legame nato rapidamente e vissuto con grande intensità.

I due rimasero insieme circa cinque anni. «Dopo appena tre mesi ci siamo sposati a Las Vegas», ha raccontato Del Piave, ricordando l’inizio della relazione. «Eravamo due persone libere e molto simili». Un rapporto che, a suo dire, lasciò un segno profondo in entrambi.

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Nel ricordo dell’ex marito emerge anche il carattere della conduttrice. «Enrica ha lasciato dietro di sé una scia di affetto e stima», ha detto, parlando della grande umanità che chi l’ha conosciuta continua a ricordare.

Durante la loro storia la coppia affrontò anche un momento difficile. Nel 1986 Bonaccorti ebbe un aborto spontaneo, un evento che li colpì duramente. «È stato un dolore forte per tutti e due», ha spiegato Del Piave. «Ho cercato di starle vicino, di aiutarla anche portandola in giro per il mondo. Alla fine siamo riusciti ad andare avanti insieme».

Nonostante il forte legame, la relazione terminò qualche anno dopo. Del Piave iniziò una nuova storia con una ragazza più giovane e la rottura fu inevitabile. «Eravamo fatti per stare insieme, ma anche i grandi amori possono finire», ha raccontato, ricordando che per Bonaccorti non fu un passaggio facile.

Nel corso del collegamento è intervenuta anche Caterina Balivo, che ha voluto chiarire il motivo della separazione. «Il motivo lo abbiamo appena detto», ha osservato la conduttrice, ricordando come Bonaccorti detestasse ogni forma di ipocrisia.