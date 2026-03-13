Andrea Delogu tra dolore e lavoro dopo la morte del fratello Evan

Andrea Delogu racconta la morte del fratello Evan, scomparso a 18 anni in un incidente in moto il 29 ottobre 2025. La conduttrice parla del dolore che porta con sé, del lavoro e della nuova relazione con Alessandro Marziali.

Andrea Delogu convive con una perdita che ha cambiato la sua vita. Il 29 ottobre 2025 suo fratello Evan, appena diciottenne, è morto in un incidente in moto. La conduttrice ne parla con grande cautela e non pronuncia mai il suo nome, ma il ricordo resta presente in ogni parola. «È una ferita che non si chiuderà», racconta. Andrea Delogu spiega di non voler cancellare quel dolore, ma di imparare a viverci accanto, affrontandolo giorno dopo giorno.

Accanto alla sofferenza, resta il legame forte con la famiglia. Ad aprile partirà per una vacanza con la madre, destinazione ancora da decidere. Ricorda sorridendo un viaggio a Dubai fatto anni fa insieme a lei: la madre si lamentò per il volo in economy, anche se poi il soggiorno era in un hotel a cinque stelle. Episodi leggeri che si intrecciano con momenti molto più duri.

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Oltre alla famiglia d’origine, la conduttrice parla anche degli amici che considera una seconda casa. Tra questi c’è Ema Stokholma, che per Delogu è stata una presenza fondamentale. Racconta un episodio di qualche anno fa, quando aveva la febbre e l’amica arrivò a casa per prendersi cura di lei. «Mi ha insegnato che posso anche chiedere aiuto», ricorda. Un insegnamento che dice di portare con sé ancora oggi.

Negli ultimi mesi Delogu ha cercato di rimettere ordine anche nella propria vita privata. Ammette di aver dedicato troppo spazio al lavoro, dimenticando per un periodo il resto. Ora prova a recuperare tempo e passioni, perfino quelle più semplici. «Sono tornata a fare cose da ragazzina, come andare in discoteca», racconta.

Tra le esperienze recenti ricorda l’avventura televisiva a Ballando con le stelle. Durante il programma ha portato in scena una coreografia ispirata a Dirty Dancing, un sogno che coltivava da anni. Per accettare la partecipazione aveva posto una condizione precisa: poter ballare proprio quel pezzo. L’esibizione, preparata con il ballerino Nikita Perotti, è diventata uno dei momenti più commentati dello show.

Con Perotti non è nata alcuna relazione sentimentale. Delogu scherza dicendo di aver promesso alla madre che non avrebbe iniziato storie d’amore durante il programma. Nella sua vita, però, oggi c’è un nuovo rapporto. Di recente è stata fotografata con il manager Alessandro Marziali. «È un legame che mi sta dando molto», dice, spiegando di voler procedere con calma.

Nel frattempo continuano anche i progetti professionali. Nel 2027 porterà in scena un nuovo spettacolo teatrale e presto arriverà al cinema con una commedia romantica diretta da Simone Aleandri. Nel cast ci sono Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli e Claudio Colica. Nel film Delogu interpreta una professoressa, un personaggio che dice di sentire vicino per carattere e determinazione.

Nel corso della sua carriera ha incontrato figure che considera decisive. Tra queste Raffaella Carrà, di cui ricorda la gentilezza quando lei era ancora agli inizi. Anche Renzo Arbore continua a incoraggiarla e di recente le ha scritto un messaggio affettuoso. Delogu racconta di essere cresciuta guardando programmi come Indietro tutta e La Corrida nei VHS che circolavano a San Patrignano.

Il suo nome torna spesso tra le possibili conduzioni future del Festival di Sanremo. Lei non si dice impaziente. «Quando succederà sarò pronta», afferma con ironia, ricordando anche di aver lavorato su set internazionali, come quello di una produzione girata nelle Filippine dove è rimasta per dieci giorni.

Non manca una nota divertita sul GialappaShow, programma che ancora non ha condotto. Delogu scherza dicendo di protestare ufficialmente, visto che proprio con la Gialappa’s Band e il Mago Forest aveva iniziato i primi passi televisivi interpretando la “Letteronza”. Un’esperienza che segnò anche l’apertura della sua prima partita IVA.