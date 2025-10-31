Ballando con le Stelle, il cordoglio per Andrea Delogu dopo la morte del fratello

Un'ondata di cordoglio ha attraversato il cast di Ballando con le Stelle dopo la tragica scomparsa di Evan Delogu, fratello diciottenne di Andrea Delogu, morto in un incidente in moto.

La concorrente Marcella Bella e il suo maestro Chiquito hanno espresso pubblicamente il loro dolore con un messaggio condiviso sui social: "Devastati da questa tragica notizia, siamo vicini al tuo cuore. Marcella e Chiquito". Un pensiero che si aggiunge a quello di altri volti del programma di Rai1.

Barbara d’Urso, concorrente in gara nello show, ha scritto: "Non ci sono parole. Solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo, Andrea". Anche Rossella Erra, la cosiddetta “voce del popolo” del programma, ha voluto manifestare la sua vicinanza con una storia su Instagram: "Accanto a te con le preghiere, con il pensiero e con il mio affetto per te, mia cara Andrea".

In queste ore resta in sospeso la presenza di Andrea Delogu nella puntata prevista per domani, 1° novembre. La conduttrice Milly Carlucci, intervenuta a La vita in diretta, ha sottolineato il momento complesso: "La vita è piena di tranelli, purtroppo. Mentre sei serenamente sulla tua strada, ti capitano cose che non si possono nemmeno immaginare, come la perdita di un fratello: una cosa inenarrabile".

Carlucci ha poi ricordato la natura del mondo dello spettacolo: "Noi siamo come i circensi, come i teatranti. Dobbiamo andare comunque in onda, qualsiasi cosa succeda, perché il nostro compito è portare evasione e speranza".