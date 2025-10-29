Tragedia a Igea Marina: muore in un incidente stradale Evan Delogu, il fratello 18enne di Andrea Delogu

Un terribile incidente stradale a Igea Marina, in provincia di Rimini, è costato la vita a Evan Delogu, 18 anni, fratello della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. Il giovane ha perso il controllo della sua moto nel pomeriggio di oggi, finendo rovinosamente sull’asfalto in via Vittor Pisani.

Immediato l’intervento dei soccorsi e della Polizia Locale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Evan non c’è stato nulla da fare. La notizia ha sconvolto la comunità e il mondo dello spettacolo, profondamente colpito dalla tragedia.

Il padre, Walter Delogu, ha condiviso un messaggio straziante sui social: “Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore... Voglio che si ricordi così il nostro bambino... Addio Evan... Il tuo papà e tua mamma”. Parole che racchiudono il dolore di un’intera famiglia travolta da una perdita improvvisa.

La conduttrice Andrea Delogu, 43 anni, attualmente tra i concorrenti di “Ballando con le stelle”, aveva dedicato in passato dolci parole al fratello. In un post pubblicato la scorsa estate aveva scritto: “Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto”.

Una passione, quella per le due ruote, che accompagnava Evan nella sua quotidianità e che purtroppo gli è stata fatale lungo le strade della Riviera romagnola.