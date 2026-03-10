Grande Fratello Vip, Ilary Blasi torna alla conduzione e ammette Ansia da prestazione

Ilary Blasi torna alla guida del Grande Fratello Vip dal 17 marzo dopo otto anni di pausa. La conduttrice romana riparte dalla quarta esperienza nel reality e ammette di sentire ancora l’emozione della diretta, con una novità che coinvolgerà anche il pubblico da casa.

Il Grande Fratello Vip riparte martedì 17 marzo in prima serata con una nuova edizione e con Ilary Blasi di nuovo al timone. Il cast dei concorrenti è stato definito, anche se non si escludono nuovi ingressi nelle settimane successive. Per la conduttrice romana si tratta della quarta esperienza nel reality dopo le tre stagioni guidate tra il 2016 e il 2018.

Blasi ha raccontato di essere rimasta sorpresa dall’affetto ricevuto dopo l’annuncio del suo ritorno. Secondo lei il rapporto con il pubblico è sempre stato netto: c’è chi la apprezza molto e chi invece non la segue. Nonostante l’esperienza, la conduttrice ammette che ogni nuova partenza porta con sé una certa tensione.

«Un po’ di ansia da prestazione c’è sempre», ha spiegato. Prima di andare in onda le capita di chiedersi cosa succederà durante la diretta. Poi però prevale lo spirito leggero con cui ha sempre affrontato il programma. L’obiettivo resta quello di intrattenere, senza rinunciare alla fermezza quando la situazione lo richiede.

Accanto a lei in studio ci saranno due opinioniste. Torna Cesara Buonamici, già presente nella scorsa edizione, mentre la novità è rappresentata da Selvaggia Lucarelli. Blasi vede nella loro diversità un punto di forza e punta su un lavoro di squadra per seguire le dinamiche tra i concorrenti all’interno della Casa.

Le due commentatrici avranno il compito di osservare ciò che accade tra i partecipanti e di intercettare anche le reazioni degli spettatori. Secondo la conduttrice, mentre lei sarà impegnata a gestire la diretta, loro potranno cogliere particolari e sfumature utili per raccontare meglio ciò che succede nel reality.

Tra le novità annunciate per questa edizione c’è anche un maggiore coinvolgimento del pubblico. Gli spettatori potranno intervenire e commentare attraverso i social, mentre il meccanismo del gioco rimarrà quello tradizionale. Resta inoltre la possibilità che altri vip entrino nella Casa a programma già iniziato.