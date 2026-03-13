Hello Sunshine, il gioco di sopravvivenza con un robot gigante mostrato al Future Games Show

Hello Sunshine è stato mostrato al Future Games Show Spring Showcase e racconta la sopravvivenza in un mondo devastato dalla guerra. Il giocatore viaggia accanto a un enorme robot la cui ombra diventa l’unica protezione dal sole letale.

Hello Sunshine è stato presentato durante il Future Games Show Spring Showcase, offrendo un primo sguardo a un’avventura ambientata in una terra devastata da un conflitto. Il gioco segue il viaggio di un sopravvissuto che attraversa deserti e rovine insieme a un gigantesco robot, compagno indispensabile per restare in vita.

La regola che guida l’intera esperienza è semplice e brutale: evitare il sole. Durante il giorno il calore è talmente estremo da risultare mortale. L’unico riparo è l’ombra proiettata dal robot, che diventa una sorta di rifugio mobile mentre si attraversano le distese aride.

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Restare sempre al riparo, però, non basta per sopravvivere. Il giocatore deve uscire dall’ombra per cercare acqua, cibo e materiali utili. Ogni spedizione lontano dal robot comporta un rischio concreto, perché pochi istanti sotto il sole possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Il mondo di gioco è costellato dai resti di un antico impero industriale ormai crollato. Tra le dune compaiono stazioni di servizio abbandonate, macchinari distrutti, droni semi-funzionanti e rovine tecnologiche ancora attive, segni di una civiltà che un tempo dominava il territorio.

Tutto ciò che viene recuperato tra questi relitti può essere riutilizzato. I materiali trovati permettono di costruire armi, strumenti e protezioni, trasformando i rottami sparsi nel deserto in risorse fondamentali per proseguire il viaggio.