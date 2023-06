Daymare:1994 Sandcastle al Future Games Show Summer Showcase 2023 con contenuti esclusivi

Preparatevi a essere terrorizzati! Daymare: 1994 Sandcastle, l'attesissimo sequel dell’acclamato gioco horror Daymare: 1998, sarà tra i protagonisti del Future Games Show Summer Showcase 2023 con nuovi contenuti esclusivi.

Il Future Games Show Summer Showcase sarà condotto dalle star di Spider-Man (Marvel) Yuri Lowenthal (Peter Parker/Spider-Man) e Laura Bailey (Mary Jane Watson).

Potrete seguire il Future Games Show Summer Showcase 2023 in diretta streaming il 10 giugno dalle 19:00 sul Canale YouTube Ufficiale.





In Daymare 1994: Sandcastle, videogioco survival horror in terza persona prequel dell'acclamato Daymare 1998, i giocatori vestiranno i panni dell'agente speciale Dalila Reyes, un'ex spia governativa ora al servizio dell'unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search).





Unitevi a noi al Future Games Show Summer Showcase 2023 per scoprire gli avvincenti nuovi contenuti di Daymare: 1994 Sandcastle.





Daymare 1994: Sandcastle porterà il terrore nelle case su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, and Xbox One a partire da Mercoledì 30 Agosto 2023.



Altre News per: daymare1994sandcastlefuturegamesshowsummer