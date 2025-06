Hela debutta al Future Games Show Summer Showcase 2025

Una brezza calda, cieli dorati e un'antica magia vi aspettano: il nuovissimo trailer di Hela, pubblicato da e sviluppato da Windup Games Knights Peak, ha fatto il suo debutto strepitoso al Future Games Show 2025 lo scorso fine settimana, offrendo ai giocatori un nuovo sguardo al lussureggiante e mistico mondo del gioco.

Hela è un'avventura in terza persona ambientata nella splendida natura della Scandinavia settentrionale. Racconta l'incantevole storia di una strega e dei suoi famigli: agili topi dotati di poteri magici. Per secoli, la strega amichevole ha usato la sua magia per aiutare la gente del posto, ma ora si è ammalata e ha bisogno di aiuto.

Sta ai giocatori intraprendere una missione per trovare una cura per la strega malata, combinando esplorazione di paesaggi magici, ricerca di cibo, enigmi, azione e produzione di birra.

Hela arriverà presto su PC (tramite Steam e l' Epic Games Store ), Xbox One e Series X|S e PlayStation 5.