Directive 8020 introduce la cooperativa locale fino a cinque giocatori

Directive 8020 introduce la cooperativa locale perché Supermassive Games punta su partite condivise fino a cinque persone. Il survival horror fantascientifico arriverà il 12 maggio 2026 con scelte decisive, alieni mutaforma e una storia che cambia a ogni errore.

Durante il Future Game Show, Supermassive Games ha presentato un nuovo trailer dedicato alla modalità cooperativa locale di Directive 8020, il prossimo capitolo narrativo della serie horror fantascientifica. Il filmato mostra un gruppo di amici alle prese con la modalità “Serata al Cinema”, mentre affrontano scelte decisive, quick time event e creature aliene capaci di cambiare identità.

Nel gioco la vicenda si svolge a bordo della nave spaziale Cassiopea. Fino a cinque persone possono partecipare alla stessa partita condividendo un unico controller e alternandosi nel controllo dei vari membri dell’equipaggio. Ogni decisione modifica lo sviluppo della storia e può determinare la sopravvivenza o la morte dei personaggi coinvolti.

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Directive 8020 propone quindi un’esperienza costruita attorno alla collaborazione tra i giocatori. Gli utenti devono affrontare infiltrazioni aliene, problemi tecnici e scelte morali difficili. Errori e decisioni affrettate possono cambiare drasticamente la situazione e mettere a rischio l’intero equipaggio.

Il nuovo capitolo introduce anche Turning Points, una funzione che permette di rivedere alcune decisioni cruciali attraverso un albero narrativo. Le scelte più importanti vengono registrate durante la partita, consentendo di tornare a un punto chiave della storia per esplorare strade alternative o riprovare determinati eventi.

Nelle sessioni di gruppo questa funzione crea momenti di confronto tra i partecipanti. Se un personaggio muore o si verifica un esito indesiderato, i giocatori possono decidere insieme se accettare la conseguenza oppure tornare indietro e tentare un esito diverso. Chi preferisce invece mantenere tutte le conseguenze definitive può scegliere la modalità Survival, che blocca ogni scelta presa.

Il lancio di Directive 8020 è fissato per il 12 maggio 2026. Il titolo arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam con modalità giocatore singolo e cooperativa locale fino a cinque persone. Il multiplayer online verrà aggiunto successivamente tramite un aggiornamento gratuito che replicherà l’esperienza cooperativa anche via rete.