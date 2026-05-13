Forza Horizon 6 e Directive 8020, NVIDIA porta DLSS 4.5 e nuovi driver GeForce RTX

NVIDIA introduce il DLSS 4.5 in Forza Horizon 6 e altri giochi, con miglioramenti grafici e frame rate più alti sulle GeForce RTX Serie 50. Debuttano anche nuovi driver Game Ready e il bundle dedicato a 007 First Light.

Forza Horizon 6 sarà disponibile in Early Access dal 15 maggio per chi ha acquistato la Premium Edition, mentre il debutto ufficiale è fissato per il 19 maggio. Il nuovo capitolo sviluppato da Playground Games e pubblicato da Xbox Game Studios è ambientato in Giappone e include oltre 550 vetture reali all’interno dell’Horizon Festival.

Fin dal lancio, il gioco supporta DLSS 4.5 Super Resolution e DLSS Multi Frame Generation. Gli utenti con schede GeForce RTX Serie 50 possono inoltre attivare tramite NVIDIA App la modalità DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation 6X, pensata per aumentare fluidità e prestazioni. Secondo i dati condivisi da NVIDIA, in 4K con ray tracing attivo la GeForce RTX 5090 supera i 330 FPS, mentre RTX 5080 e RTX 5070 Ti raggiungono rispettivamente oltre 230 e 200 FPS.

Tra le novità della settimana compare anche Directive 8020, il nuovo horror fantascientifico di Supermassive Games ambientato nell’universo Dark Pictures. Il titolo utilizza path tracing avanzato, DLSS Ray Reconstruction e DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation sulle GPU RTX Serie 50 per migliorare qualità visiva e stabilità del frame rate.

Anche Subnautica 2 entra in Early Access il 14 maggio con supporto a DLSS Super Resolution e DLSS Frame Generation. Attraverso NVIDIA App sarà possibile aggiornare il gioco alle funzioni DLSS 4.5 Super Resolution e Multi Frame Generation 6X.

Per Battlefield 6 è invece disponibile la Stagione 3, che introduce Railway to Golmud, nuova interpretazione della storica mappa vista in Battlefield 4. Successivamente arriverà anche Cairo Bazaar, ispirata a Grand Bazaar di Battlefield 3. Il gioco continua a supportare DLSS Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA e NVIDIA Reflex.

Novità anche per Blades of Fire, che il 14 maggio riceve l’aggiornamento 2.0 insieme al debutto su Steam. L’update aggiunge modalità New Game Plus, nuovi livelli di difficoltà e altre modifiche al gameplay, oltre al supporto DLSS migliorato per le schede RTX.

Resident Evil Requiem amplia invece i contenuti con il minigioco gratuito “Leon Must Die Forever”. Sulle GPU GeForce RTX il titolo sfrutta path tracing, DLSS Ray Reconstruction, Multi Frame Generation e NVIDIA Reflex.

Il 27 maggio arriverà anche 007 First Light, nuovo gioco di IO Interactive dedicato alle origini di James Bond. Al lancio saranno disponibili DLSS 4.5 Super Resolution e DLSS Dynamic Multi Frame Generation, mentre path tracing e DLSS Ray Reconstruction verranno aggiunti durante l’estate 2026. NVIDIA ha annunciato inoltre un bundle GeForce RTX Serie 50 che include una copia Steam del gioco con l’acquisto di GPU, desktop o notebook selezionati.

Contestualmente NVIDIA ha pubblicato i nuovi GeForce Game Ready Driver, ottimizzati per Forza Horizon 6, Directive 8020 e Subnautica 2. I driver possono essere scaricati tramite NVIDIA App oppure dal sito GeForce ufficiale.