Call of Duty Black Ops 7 e Warzone stagione 03 debutta il 2 aprile con nuove mappe e modalità

Call of Duty Black Ops 7 e Warzone tornano il 2 aprile con la Stagione 03, spinta da un maxi aggiornamento che introduce nuove mappe, modalità e armi, ampliando l’esperienza sia per multiplayer che per Zombies e battle royale.

La nuova Stagione 03 di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone arriverà il 2 aprile con un aggiornamento corposo che amplia ogni comparto del gioco. L’annuncio ufficiale conferma l’introduzione di nove mappe multiplayer, una nuova ambientazione Zombies e modifiche rilevanti alla mappa Verdansk.

Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico. Il pacchetto include contenuti pensati per rinnovare l’esperienza sia per chi gioca da anni sia per chi si avvicina ora alla serie, anche grazie a modalità temporaneamente gratuite.

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Il multiplayer sarà tra i principali protagonisti, con nuove mappe disponibili già al lancio e altre previste nel corso della stagione. A queste si affiancheranno modalità inedite e il ritorno di contenuti molto apprezzati dai fan.

Nuove mappe, Zombies e cambiamenti su Verdansk

Al debutto saranno disponibili Beacon e Abyss, due ambientazioni progettate per scontri dinamici, insieme alla missione Skirmish Trident, pensata per partite rapide e tattiche. Tornano anche mappe storiche come Plaza e Gridlock, riproposte con grafica aggiornata.

Nel corso della stagione arriveranno Onsen, Summit e Hacienda, mentre sul fronte modalità debutteranno Demolition, Aim High e Snipers Only. Più avanti saranno introdotte anche varianti come Freerun e Freeze Tag. Confermata la Ranked Play con premi stagionali dedicati.

La modalità Zombies si espande con Ashwood, una nuova mappa survival ambientata nell’arena Ashes of the Damned. Sarà disponibile anche una versione più difficile chiamata Cursed. Tra le novità spicca Zombie Battle, modalità competitiva in cui i giocatori si sfidano mentre affrontano orde di non-morti.

Su Warzone, Verdansk si aggiorna con il Launch Pad, un nuovo punto strategico nelle colline a sud. Le partite alterneranno questa mappa ad Avalon, dove i Gulag saranno integrati direttamente nell’ambiente di gioco. Nuove meccaniche come Wall Jump e Grapple Hook aumenteranno mobilità e verticalità.

Il Battle Pass introdurrà armi come MK35 ISR e VST fin da subito, mentre nel corso della stagione arriveranno Strider 300, la pistola 1911 e una Katana. La modalità Endgame diventerà temporaneamente gratuita, con nuove missioni e abilità dedicate agli operatori.