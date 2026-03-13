Formula 1, Hamilton osserva la Mercedes a Shanghai prima delle qualifiche Sprint

Lewis Hamilton osserva da vicino la Mercedes nel paddock di Shanghai prima delle qualifiche Sprint del GP di Cina. L’inglese della Ferrari si ferma davanti alla sua ex squadra per studiare la monoposto che sta dominando l’avvio di stagione.

Lewis Hamilton torna a guardare da vicino la Mercedes, ma stavolta da avversario. Nel paddock del circuito di Shanghai, pochi minuti prima delle qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina di Formula 1 disputate venerdì 13 marzo all’alba italiana, il pilota britannico della Ferrari è stato visto mentre esaminava attentamente la monoposto della sua ex scuderia.

L’inglese si è fermato davanti al box del team tedesco e ha iniziato a osservare la vettura con attenzione. Si è chinato vicino alla macchina, ha fatto qualche passo attorno alla monoposto e ha seguito da vicino il lavoro dei meccanici impegnati negli ultimi controlli prima di scendere in pista.

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La Mercedes, del resto, è la squadra da battere in questa prima fase del campionato. Il dominio si è confermato anche nelle qualifiche Sprint di Shanghai, dove le Frecce d’Argento hanno occupato le prime due posizioni con George Russell davanti a tutti e Andrea Kimi Antonelli subito alle sue spalle.

Alle loro spalle si è inserita la McLaren di Lando Norris, mentre Hamilton ha chiuso la sessione con il quarto tempo. Il pilota Ferrari è riuscito comunque a fare meglio del compagno di squadra Charles Leclerc, che ha terminato le qualifiche soltanto in ottava posizione.