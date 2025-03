Formula 1: orari e dettagli delle qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina

La Formula 1 torna in azione per il secondo Gran Premio della stagione sul circuito internazionale di Shanghai, in Cina. Venerdì 21 marzo, si terranno le qualifiche per la prima Sprint Race dell'anno. La Sprint Race, una gara breve di 100 km che assegna punti ai primi otto classificati, è prevista per domani, sabato 22 marzo.

Per la Ferrari, sarà fondamentale ottenere buoni risultati in questa sessione per recuperare terreno in classifica dopo le difficoltà incontrate nel Gran Premio d'Australia, dove Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno concluso rispettivamente al decimo e all'ottavo posto.

Programma delle qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina

Venerdì 21 marzo: Prove Libere 1: Orario: 11:30 - 12:30 locali (04:30 - 05:30 CET) Diretta TV: Sky Sport F1 Qualifiche Sprint: Orario: 15:30 - 16:14 locali (08:30 - 09:14 CET) Diretta TV: Sky Sport F1 e TV8



Le qualifiche Sprint saranno visibili anche in streaming sull'app Sky Go e sul sito web di TV8.

La Sprint Race si terrà sabato 22 marzo alle ore 15:00 locali (08:00 CET), mentre la gara principale è in programma per domenica 23 marzo alle ore 15:00 locali (08:00 CET).

Il circuito di Shanghai, lungo 5,451 km, ospita la diciottesima edizione del Gran Premio di Cina valido per il campionato mondiale di Formula 1. Dopo l'assenza dal calendario dal 2020 al 2023 a causa della pandemia, la gara è tornata nel 2024 e proseguirà almeno fino al 2030, grazie al recente rinnovo del contratto.

I fan possono aspettarsi un weekend emozionante, con la prima Sprint Race della stagione che aggiunge ulteriore suspense alla competizione. Lando Norris della McLaren guida attualmente la classifica piloti dopo la vittoria nel Gran Premio d'Australia, seguito da Max Verstappen della Red Bull Racing e George Russell della Mercedes.

