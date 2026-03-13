Indian Wells, scontro tra Medvedev e Draper dopo un punto contestato

Daniil Medvedev batte Jack Draper a Indian Wells, ma un punto assegnato al russo per presunta interferenza dell’avversario accende la polemica. La decisione dell’arbitro arriva nel momento chiave del secondo set e cambia l’inerzia del match.

Il quarto di finale del torneo di Indian Wells tra Daniil Medvedev e Jack Draper si chiude con la vittoria del russo, ma il finale è segnato da una discussione accesa tra i due tennisti. A scatenare la polemica è un punto assegnato a Medvedev per presunta “hindrance”, cioè un disturbo provocato dall’avversario durante lo scambio.

L’episodio arriva nel secondo set. Medvedev aveva dominato il primo parziale con un netto 6-1 e la partita proseguiva sul 5-5. Durante uno scambio lungo il russo trova la riga con un colpo profondo; Draper reagisce allargando le braccia in segno di frustrazione per la traiettoria fortunata, ma continua a giocare. L’azione termina poco dopo con un rovescio in rete di Medvedev.

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Subito dopo il punto, però, il russo si rivolge alla giudice di sedia sostenendo di essere stato disturbato dal gesto dell’avversario. Secondo la sua versione, il movimento di Draper avrebbe interferito con la sua concentrazione mentre lo scambio era ancora in corso. L’arbitro decide di rivedere l’azione e alla fine assegna il punto al tennista russo.

La decisione pesa molto sull’andamento del set. Nel game successivo Draper perde il servizio e Medvedev sfrutta il break per chiudere 7-5, conquistando così l’accesso alla semifinale contro Carlos Alcaraz.

La tensione non si spegne nemmeno al termine della partita. Durante la stretta di mano, Draper chiede all’avversario di riconoscere che quel gesto non lo aveva realmente disturbato. Il britannico ammette la sconfitta ma ribadisce di non aver creato alcuna interferenza nello scambio.

Medvedev mantiene invece la propria posizione anche davanti ai giornalisti. Il russo spiega di essersi sentito leggermente distratto in quel momento e di aver semplicemente chiesto all’arbitro come comportarsi. Dopo la revisione video, la giudice ha assegnato il punto a lui. “Non credo di aver barato”, ha detto il tennista, pur ammettendo che l’episodio lo lascia con qualche dubbio.