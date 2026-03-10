Indian Wells, Alcaraz e Djokovic agli ottavi sfide con Ruud e Draper

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic avanzano agli ottavi di Indian Wells dopo due match combattuti. Lo spagnolo rimonta Rinderknech e resta imbattuto nel 2026, mentre il serbo supera Kovacevic al terzo set e torna tra i protagonisti nel torneo californiano.

Il torneo di Indian Wells entra nel vivo con una giornata intensa nel tabellone maschile. Lunedì 10 marzo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale dopo partite complicate, entrambe risolte al terzo set.

Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha dovuto rincorrere contro il francese Arthur Rinderknech. Dopo aver perso il primo set al tie-break, lo spagnolo ha cambiato ritmo imponendosi 6-7, 6-3, 6-2. Una rimonta costruita con maggiore continuità negli scambi e che gli permette di allungare la serie di vittorie stagionali nel 2026.

Partita altalenante anche per Novak Djokovic, impegnato contro l’americano Aleksandar Kovacevic, numero 72 del ranking. Il serbo ha vinto il primo set 6-4, ha ceduto nettamente il secondo 1-6 e ha chiuso la sfida con un altro 6-4, assicurandosi il passaggio al turno successivo e restando in corsa per il titolo in California, dove non arrivava così avanti dal 2017.

Negli ottavi Alcaraz troverà il norvegese Casper Ruud, mentre Djokovic affronterà il britannico Jack Draper, in un tabellone che promette ancora sfide di alto livello nei prossimi giorni.