Indian Wells: Alcaraz ko, Medvedev vola in finale contro Sinner

Carlos Alcaraz perde a Indian Wells contro Daniil Medvedev dopo una semifinale intensa decisa in due set. Lo spagnolo si ferma per la prima volta nel 2026 dopo 16 vittorie di fila e il russo conquista la finale dove sfiderà Jannik Sinner.

Daniil Medvedev elimina Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e si prende la finale del torneo californiano. Il russo, testa di serie numero 11, si impone in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3) e interrompe la corsa del numero uno del mondo.

Per Alcaraz è la prima sconfitta del 2026. Lo spagnolo arrivava all’appuntamento con una serie aperta di 16 vittorie consecutive, dopo i trionfi agli Australian Open e al torneo di Doha. A Indian Wells si ferma invece a un passo dalla finale.

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Medvedev gestisce bene il primo set e nel secondo resiste al ritorno dello spagnolo, chiudendo il tie-break con autorità. Il successo ha anche il sapore della rivincita per il russo, battuto proprio da Alcaraz nelle finali del torneo nel 2023 e nel 2024.

Nell’atto conclusivo del torneo affronterà Jannik Sinner, che nell’altra semifinale ha superato il tedesco Alex Zverev in due set. Per l’azzurro è un’altra occasione per conquistare uno dei titoli più prestigiosi della stagione.

Medvedev torna così a giocare una finale in un Masters 1000 dopo due anni e punta al terzo trofeo del suo 2026. In stagione ha già vinto a Brisbane e a Dubai, risultati che confermano il buon momento del tennista russo.