Paralimpiadi Milano Cortina, oro di Jacopo Luchini nello snowboard

Jacopo Luchini conquista l’oro nello snowboard banked slalom alle Paralimpiadi di Milano Cortina grazie a una seconda manche da 56"28. Il successo dell’azzurro porta l’Italia a undici medaglie complessive e segna un nuovo primato per la spedizione italiana.

Jacopo Luchini vince la gara di snowboard banked slalom SB-UL alle Paralimpiadi di Milano Cortina. L’azzurro ha firmato il miglior tempo nella seconda manche con 56"28 nella categoria riservata agli atleti con disabilità agli arti superiori, conquistando così la medaglia d’oro.

Sul podio alle sue spalle sono saliti i due atleti cinesi Pengyao Wang, argento, e Zihao Jiang, bronzo. Nella stessa prova era impegnato anche l’altro italiano Paolo Priolo, che ha chiuso la gara al nono posto.

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Il successo nello snowboard porta a quattro gli ori conquistati dall’Italia in questa edizione dei Giochi Paralimpici invernali. Si tratta del miglior risultato di sempre per la squadra azzurra nella manifestazione.

Con il trionfo di Luchini il bottino complessivo della delegazione italiana sale a undici medaglie nelle Paralimpiadi di Milano Cortina.