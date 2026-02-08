Milano Cortina 2026, oro a Benjamin Karl e festa senza maglia nello snowboard

Un’esultanza fuori dagli schemi ha segnato una delle gare più attese dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, con un oro deciso per pochi centesimi e una scena destinata a restare.

Non è successo su un campo da calcio, ma sulle nevi di Milano Cortina 2026. Dopo aver tagliato il traguardo per primo, Benjamin Karl ha scelto un’esultanza che ha subito fatto il giro delle tribune e dei social.

L’austriaco ha vinto lo slalom parallelo gigante di snowboard, aggiungendo un altro oro a una carriera già ricchissima. A 40 anni ha centrato la sua quarta medaglia olimpica e, invece di limitarsi a un gesto composto, si è tolto la maglia mostrando i muscoli, tra urla e pose che hanno ricordato celebrazioni viste altrove.

Dopo il primo sfogo, Karl si è lasciato andare a un tuffo nella neve di Livigno, incurante delle temperature rigide. Una scena che ha acceso il pubblico e reso ancora più memorabile la sua prova.

Amara invece la giornata di Maurizio Bormolini. L’azzurro, impegnato nei Giochi in casa, si è fermato agli ottavi di finale, eliminato proprio da Karl per una differenza minima: appena tre centesimi di secondo.