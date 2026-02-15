Milano Cortina, argento a Moioli e Sommariva nello snowboard cross misto e record per l'Italia

Italia ancora protagonista nello snowboard cross a Milano Cortina: Moioli e Sommariva conquistano l’argento nella gara mista a coppie. È la medaglia numero 21 per gli azzurri, nuovo record olimpico.

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva salgono sul podio nella gara mista a coppie di snowboard cross alle Olimpiadi di Milano Cortina. La coppia azzurra chiude al secondo posto al termine di una finale combattuta, battuta solo dalla Gran Bretagna e davanti alla Francia.

Decisiva la prova di Moioli, protagonista di una rimonta che ribalta l’ordine della gara dopo la frazione iniziale di Sommariva. L’azzurra, già bronzo nella prova individuale, recupera posizioni fino a portare l’Italia a un passo dall’oro.

Il successo va agli inglesi Nightingale e Bankes, mentre il terzo gradino del podio è occupato dai francesi Bozzolo e Casta. Per l’Italia si tratta della ventunesima medaglia ai Giochi, un risultato che segna il nuovo primato nella storia olimpica azzurra, superando le 20 conquistate a Lillehammer nel 1994.

Il percorso verso la finale era stato già ricco di colpi di scena. Nei quarti, l’Italia supera Repubblica Ceca e Stati Uniti grazie a una rimonta firmata ancora da Moioli, dopo una prima parte chiusa da Sommariva in terza posizione.

In semifinale, gli azzurri replicano la prestazione eliminando Germania 1 e Francia 1. Anche in questo caso è l’atleta bergamasca a fare la differenza con un recupero decisivo che vale l’accesso alla finale.