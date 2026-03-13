Bambina scomparsa nel 2020 ritrovata sei anni dopo a oltre 4mila chilometri con un nome falso

Karen Rojas scompare a 5 anni nel 2020 e viene ritrovata nel 2026 a oltre 4mila chilometri di distanza. La bambina viveva con un’altra identità e frequentava una scuola sotto falso nome, finché una segnalazione alla polizia ha portato alla svolta.

Per quasi sei anni di Karen Rojas non si è saputo più nulla. La bambina era sparita il 2 giugno 2020 da Duarte, cittadina vicino a Los Angeles, quando aveva appena cinque anni. Il suo caso era rimasto aperto per anni senza alcuna traccia utile, nonostante ricerche, indagini e appelli pubblici con fotografie diffuse dalle autorità.

La svolta è arrivata il 12 marzo 2026. Gli agenti hanno localizzato la bambina nella contea di Washington, in Carolina del Nord, dall’altra parte degli Stati Uniti rispetto al luogo della scomparsa. Karen, oggi undicenne, viveva lì da tempo e risultava iscritta a scuola con un’identità diversa.

Leggi anche: Bambina di 11 anni scomparsa dopo tuffo nel lago di Como: Ricerche in corso

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, gli investigatori sono arrivati alla ragazzina dopo una segnalazione ricevuta dalla polizia. Gli accertamenti hanno poi confermato che la minore frequentava un istituto scolastico utilizzando un nome falso, circostanza che aveva impedito di collegarla alle ricerche avviate anni prima.

Nelle indagini ha collaborato anche il National Center for Missing & Exploited Children, che negli anni aveva sostenuto la diffusione delle immagini della bambina e gli appelli per ritrovarla.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire come Karen sia rimasta nascosta così a lungo. L’ipotesi principale riguarda la madre della bambina, che secondo le ricostruzioni aveva la custodia e avrebbe interrotto i rapporti con il Dipartimento per l’infanzia e i servizi alla famiglia.

Le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli su eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno proseguendo le verifiche per ricostruire gli spostamenti della minore e stabilire con precisione cosa sia accaduto durante gli anni della sua scomparsa.