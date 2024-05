Milena Santirocco ritrovata viva a Castel Volturno dopo la scomparsa: Volevo farla finita

Milena Santirocco, maestra di ballo e fitness di 54 anni originaria di Lanciano, è stata ritrovata viva sabato sera a Castel Volturno, dopo essere scomparsa il 28 aprile. La donna, che era oggetto di intense ricerche sul litorale abruzzese, ha rivelato di essersi allontanata volontariamente con l'intento di suicidarsi, escludendo così le ipotesi di un sequestro.

Durante l'interrogatorio condotto dal pm Silvia di Nunzio a Lanciano, Santirocco ha confessato di aver attraversato un periodo difficile, aggravato da problemi familiari ed economici e dalla recente perdita del padre. Questi fattori l'hanno spinta a lasciare l'automobile a Torino di Sangro e a inviare una foto ai familiari prima di tentare il suicidio gettandosi nelle acque della Riserva naturale foce del Volturno.

Dopo il tentativo fallito, Santirocco ha chiesto aiuto in un bar locale, dove è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. La sua storia ha suscitato grande attenzione mediatica e preoccupazione tra i cittadini e i suoi conoscenti.