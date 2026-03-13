Francesca Cipriani lascia casa dopo la crisi con Alessandro Rossi

Francesca Cipriani racconta la crisi con il marito Alessandro Rossi dopo il matrimonio celebrato nel 2022. La showgirl spiega di aver lasciato temporaneamente la casa di famiglia perché i due non sono d’accordo sul momento giusto per avere un figlio.

Francesca Cipriani sta vivendo un momento delicato nel suo matrimonio con Alessandro Rossi. La showgirl ha raccontato di aver lasciato la casa che condivideva con il marito dopo settimane di tensioni legate al desiderio di diventare madre. Al momento non parla apertamente di separazione, ma ammette che la relazione attraversa una fase complicata.

Ospite di un programma televisivo, Cipriani ha spiegato di aver fatto le valigie e di essersi allontanata dall’abitazione coniugale. La decisione arriva dopo un periodo di discussioni che dura da diverse settimane e che, fino ad ora, aveva preferito tenere lontano dai riflettori.

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Il nodo principale riguarda la possibilità di avere un figlio. La showgirl, oggi quarantaduenne, racconta di desiderare una famiglia e di aver immaginato il matrimonio anche in questa prospettiva. Il marito, invece, le avrebbe chiesto di rimandare. Una differenza di vedute che ha finito per pesare nella vita di coppia.

Alla pressione privata si aggiungono i commenti ricevuti sui social. Cipriani racconta di essere spesso bersaglio di messaggi e critiche da parte degli utenti che le chiedono perché non abbia ancora avuto figli. Una situazione che dice di vivere con forte disagio.

Nella stessa intervista la showgirl ha parlato anche del rapporto con la chirurgia estetica. Nel corso degli anni ha affrontato diversi interventi, tra cui quello al seno, spiegando che il marito non approva il ricorso al bisturi ma conosce le ragioni che l’hanno spinta a farlo.

Cipriani ha ricordato episodi dolorosi del passato, segnati da bullismo, molestie e pressioni psicologiche che l’avevano portata a un forte disagio personale. In quel periodo, racconta, la chirurgia le ha dato la sensazione di poter ricostruire il proprio rapporto con il corpo.

Guardando indietro, però, ammette che alcune scelte non le rifarebbe. In particolare cita gli interventi ai glutei, che oggi considera eccessivi rispetto a quello che avrebbe voluto davvero.