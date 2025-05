Valentino Rossi, battesimo vista mare per la figlia Gabriella: festa in rosa con Francesca e Giulietta

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno celebrato il battesimo della seconda figlia, Gabriella, nata il 4 gennaio 2025, con una cerimonia intima e raffinata tenutasi domenica 4 maggio. L’evento si è svolto in chiesa alla presenza di amici e familiari, seguito da un ricevimento esclusivo in una location sul mare, curata nei minimi dettagli con decorazioni in rosa e bianco panna.

Francesca ha condiviso su Instagram alcuni scatti del battesimo e del pranzo celebrativo, mostrando l’atmosfera elegante e l’attenzione agli allestimenti, tra cui una confettata e segnaposto personalizzati. Tra i protagonisti anche la primogenita Giulietta, di 3 anni, immortalata di spalle in un vestitino color avorio con un grande fiocco sulla schiena, in coordinato con l’abito della sorellina Gabriella e quello della mamma.

"Tu sei meravigliosa amore mio", ha scritto Francesca dedicando un messaggio a Giulietta. Gli utenti hanno apprezzato l’armonia del look famigliare: “Che belli, tutti con un look coordinato”, si legge tra i commenti al post.

