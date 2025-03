Francesca Cipriani rivela: Rischiata la vita per un intervento ai glutei, ho denunciato il chirurgo

Francesca Cipriani, ospite del programma televisivo "La volta buona" condotto da Caterina Balivo, ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di un intervento estetico ai glutei. La showgirl ha dichiarato: "Per fortuna oggi sono qui per poterne parlare, sono stata una donna fortunata. Ho rischiato la vita dopo l'intervento perché il chirurgo non sapeva fare il suo mestiere".

Nonostante le numerose denunce, il medico continua a esercitare la professione a Milano. Cipriani ha aggiunto: "Io l'ho denunciato e sono stata risarcita, ma lui continua a esercitare il suo mestiere. Sta continuando a rovinare le persone".

Descrivendo l'intervento, ha spiegato: "Mi sono state fatte tasche interne per mettere le protesi, ma mi è stato distrutto il muscolo del gluteo per poterle inserire. Avevo la protesi a due millimetri dalla superficie".

In passato, Cipriani aveva già affrontato interventi di chirurgia estetica al seno. Ha raccontato: "Il primo intervento al seno è stato di correzione, poi gli altri di mastoplastica additiva. Mi sono rifatta il seno quattro volte perché non mi vedevo mai bene". Ha attribuito queste scelte alle insicurezze derivanti dal bullismo subito durante l'adolescenza.

Oggi, Francesca Cipriani riflette sulle sue esperienze con maggiore consapevolezza, evidenziando l'importanza di una scelta ponderata riguardo alla chirurgia estetica.

