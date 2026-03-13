Sanremo Top torna in tv con Carlo Conti e gli artisti del Festival

Carlo Conti torna in tv con Sanremo Top, lo spin-off dedicato ai protagonisti del Festival. Il programma arriva dopo un debutto al 20% di share e ripropone artisti e classifiche con ospiti e commenti dagli studi Rai di Roma.

Dopo una prima puntata accolta da buoni ascolti, Sanremo Top torna in diretta sabato 14 marzo alle 21.30 con il secondo e ultimo appuntamento. Il programma, registrato dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, è guidato ancora una volta da Carlo Conti e ripercorre momenti e protagonisti dell’ultima edizione del Festival.

Lo spin-off nasce sulla scia del successo del Festival di Sanremo 2026, che ha ottenuto risultati molto alti sia in televisione sia sulle piattaforme digitali. L’edizione appena conclusa si colloca tra le migliori degli ultimi trent’anni per ascolti e partecipazione del pubblico.

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Nel corso delle cinque serate televisive la media di share ha raggiunto il 63%, con un picco dell’82% nella finale. La presenza dei giovani è stata particolarmente forte, con l’82,4% tra i ragazzi dai 15 ai 24 anni e oltre il 74% nella fascia 4-14 anni.

Anche online il festival ha registrato numeri molto elevati. I contenuti legati alla manifestazione hanno generato circa 1,8 miliardi di visualizzazioni video sui social, con una crescita superiore al 300% tra la prima e l’ultima serata. Su TikTok si concentra circa il 70% delle interazioni, con 84 milioni di visualizzazioni durante la finale.

Durante la puntata verranno presentate e commentate le classifiche FIMI e EarOne Airplay Radio. Sul palco torneranno diversi artisti che hanno partecipato al festival tra i Big, insieme a uno dei due finalisti della categoria Nuove Proposte, che riproporranno il brano portato in gara.

Tra gli ospiti annunciati figura anche Sal Da Vinci. In studio saranno presenti diversi volti che hanno affiancato Carlo Conti durante il festival, pronti a raccontare retroscena e curiosità legate alle serate della kermesse.

Nel corso della trasmissione interverranno Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi. A portare momenti di comicità sarà anche Nino Frassica, con il suo stile ironico già visto durante il festival.